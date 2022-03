Inter, da Dalbert a Lazaro fino ad Esposito: la situazione dei prestiti

Inter, dai prestiti possono arrivare fondi freschi per il mercato.

La società nerazzurra, da qualche stagione, sta adottando una politica di crescita dei propri giovani del vivaio, mandandoli in prestito in varie squadre europee, ma anche di valorizzazione di altri che, con la maglia nerazzurra, non sono riusciti a mostrare le proprie qualità. In vista dell'estate, da viale della Liberazione, potrebbero anche pensare ad eventuali cessioni per ottenere un tesoretto di tutto rispetto da poter investire per alcuni nomi che possono essere più idonei per il gioco di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, tra questi giocatori ci sono sicuramente Valentino Lazaro e Dalbert, il primo in prestito al Benfica ed il secondo in prestito al Cagliari. Entrambi sono fuori dai piani di Inzaghi, ma in estate non sarà facile monetizzare visto che la società nerazzurra non può permettersi di fare minusvalenze. Senza dimenticare i giovani Esposito, Agoumè, Oristanio, Satriano e Stankovic, tutti in prestito secco per crescere e giocare con continuità, tutti con grandi prospettive, ma che ancora non sono pronti per il salto definitivo per giocare in pianta stabile con la prima squadra.

La dirigenza, oltre alle operazioni, per così dire, principali, pensa anche a quelle minori e che possono portare grandi risultati in termini tecnici ed economici. A fine anno bisognerà affrontare ogni questione in maniera attenta per capire bene il percorso dei giocatori e se lasciarli partire in maniera definitiva. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno le idee molto chiare e vogliono puntare ad ottenere quanto più possibile da questi giocatori che, intanto, pensano a giocare, ad avere continuità e a valorizzarsi.