Inter da applausi: messaggio 'da brividi' per Koulibaly

L'Inter manda il proprio sostegno a Kalidou Koulibaly.

Il difensore del Napoli, nella partita vinta ieri da parte della squadra partenopea contro la Fiorentina per 2-1 al Franchi - leggi qui il report della gara - è stato vittima di tanti cori razzisti da parte di alcuni tifosi Viola. La società toscana e la città di Firenze, per bocca di Barone e del sindaco Nardella, hanno dato il loro sostegno al difensore senegalese, stigmatizzando fortemente il comportanto di queste persone su cui ci saranno delle indagini con alcuni video forniti direttamente dallo stadio Artemio Franchi.

Un messaggio di sostegno è arrivato anche da parte dell'Inter. La società nerazzurra, infatti, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sentire la propria vicinanza a Koulibaly, essendo sempre al centro di questo genere di battaglie, soprattutto per quanto riguarda il tema razzismo. Ecco le parole del club: "Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo. Siamo con te, Kalidou Koulibaly!".

L'Inter, in questi anni, ha sempre dimostrato di essere vicina a determinate tematiche e lo ha fatto proprio con lo stesso Koulibaly, quando durante il match di San Siro del 26 dicembre del 2018 - partita vinta dai nerazzurri per 1-0 con gol di Lautaro Martinez - ci furono dei beceri ululati razzisti nei confronti del calciatore - che fu anche espulso. Da quel momento nacque la campagna 'BUU - Brother Universally United' proprio in contrasto con certi atteggiamenti che davvero non hanno nulla a che fare con il mondo del calcio.