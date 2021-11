Inter, D’Ambrosio: “Scudetto merito anche di Spalletti. Insigne? So che...”

Inter, Danilo D’Ambrosio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli del grande ex Luciano Spalletti.

Il difensore ha presentato il big match di domenica dichiarando che i nerazzurri saranno obbligati a fare punti per restare aggrappati alla vetta della classifica. Sarà una partita più difficile della altre secondo il numero 33 interista dato che il Napoli, insieme al Milan, si sta rendendo protagonista di un ottimo campionato. Gli azzurri, infatti, sono attualmente al primo posto a pari punti con il Milan ancora imbattuti.

Domenica l’Inter ritroverà Luciano Spalletti da avversario per la prima volta dopo il suo burrascoso addio di due anni fa (qui il focus sull'allenatore). D’Ambrosio ha precisato che con l’allenatore sarebbe rimasto un ottimo, rapporto al di là delle strade percorse, sottolineando anche i suoi meriti per il tricolore conquistato con Antonio Conte la passata stagione: “Se abbiamo vinto uno scudetto, lo dobbiamo anche a lui che ha iniziato un percorso vincente”.

Infine anche una battuta sul futuro di Lorenzo Insigne (qui le ultime sull'interessamento nerazzurro), in scadenza di contratto a fine stagione e accostato all’Inter: “So che Lorenzo è affezionato a Napoli, ogni volta che scende in campo lo dimostra. E' napoletano e tifa Napoli, di più non posso dire".