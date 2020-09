Inter, D'Ambrosio: "Questa squadra non molla mai. Decisivi i cambi"

Prima partita ufficiale e prima vittoria da pazza Inter per la squadra nerazzurra, che ieri sera ha battuto la Fiorentina 4-3 dopo essere andata in svantaggio per ben due volte. Nonostante le difficoltà del match, l'Inter ha dimostrato di non mollare mai, come ben spiegato da Danilo D'Ambrosio nell'intervista rilasciata a InterTV. Di seguito le sue parole:

"Questa Inter non molla mai; scendiamo sempre in campo per far di tutto per vincere. Oggi (ieri ndr.) è stata dura, siamo andati sotto subito ma siamo stati bravi a raddrizzarla, dopo il secondo svantaggio i cambi hanno fatto la differenza e ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Rosa lunga? Ci sono tanti giocatori importanti quest'anno, e l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso."

Infine un accenno alla sua capacità di farsi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto: "Come dico sempre, io sono un giocatore che cerca di mettere in difficoltà il mister nelle scelte, e cerco di dare il massimo quando chiamato in causa. Io faccio di tutto per vincere e quando il risultato è in pareggio faccio di tutto per fare gol."