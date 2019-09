Inter, D'Ambrosio: "Potevamo fare di più, sul derby di sabato..."

Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al termine del deludente 1-1 contro lo Slavia Praga, Danilo D'Ambrosio non nasconde la propria delusione per il mezzo passo falso.

Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale dell'Inter: "Si poteva fare di più. Loro sono venuti a pressarci alto e non siamo riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato, non solo per demerito nostro. Dovevamo giocare più velocemente la palla, magari a uno-due tocchi come facciamo in allenamento. Lavoreremo sui nostri errori per non ripeterli. Il derby? Dovremo fare attenzione, essere cattivi nel pressing ed essere lucidi quando abbiamo il possesso palla".