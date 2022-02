Inter, D'ambrosio nel post partita su sfortuna e sofferenza

L'Inter rallenta ancora e spreca un'altra grande occasione di rosicchiare punti al Milan.

Ai microfoni di Dazn, Danilo D'ambrosio ha parlato da leader dicendo: "a prescindere dal risultato degli altri, per noi sono 2 punti persi. Aldilà della sfortuna, alla quale io non credo, quando hai tante occasioni per fare goal, almeno 1 la devi buttare dentro. Il calcio è un gioco di squadra, quindi non è colpa degli attaccanti se non segniamo. Dobbiamo essere cattivi e cinici. Fisicamente veniamo da 1 mese dove abbiamo giocato ogni 3 giorni, e così sarà anche per il prossimo mese, ma dobbiamo essere abituati ed allenare la mente per essere sempre concentrati".

Il difensore nerazzurro ha concluso invitando i compagni a sapere soffrire e dicendo che "chi non soffre non vince, e chi vuole soffrire alla fine otterrà il risultato".