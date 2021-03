Inter, D'Ambrosio e De Vrij ancora positivi. A Bologna spazio a Ranocchia

Ieri, sul discorso tamponi, c’è stata una buona notizia in casa Inter con la guarigione di Matias Vecino che intanto, nel pomeriggio, ha già effettuato una seduta di lavoro individuale che preannuncia il rientro in gruppo previsto per oggi.

Gli unici positivi - ricorda Tuttosport - restano dunque Danilo D’Ambrosio e Stefan De Vrij. Questo vuol dire che a Bologna giocherà Andrea Ranocchia come perno centrale per comandare la difesa (ultima presenza in Serie A, il 30 gennaio a San Siro contro il Benevento): l'ex capitano - unico nerazzurro attualmente in rosa che ha vinto l’ultimo trofeo, la Coppa Italia conquistata con Leonardo nel maggio 2011 - si è perfettamente calato nel ruolo di uomo spogliatoio.

Tuttavia, a Bologna, dovrà tornare a prendersi importanti responsabilità per sostituire De Vrij: uno al quale Conte, se potesse, non rinuncerebbe proprio mai.