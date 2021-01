Inter-Crotone probabili formazioni: nessun dubbio per Conte

Domani alle 12:30 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Crotone, prima sfida di questo 2021 valevole per quindicesima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono da 7 vittorie consecutive e potrebbero sorpassare, momentaneamente, il Milan in classifica e portarsi al primo posto. I calabresi, invece, sono al penultimo posto in classifica e a caccia di punti per la salvezza.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte avrebbe già scelto l’undici da schierare titolare. Solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij e Bastoni al centro della difesa. Sulle fasce confermati Hakimi e Young. In mezzo al campo torna il trio Barella-Brozovic-Vidal. In attacco Lautaro e Lukaku con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso.

Stroppa si schiera a specchio con Magallan, Marrone e Luperto davanti a Cordaz. In cabina di regia ballottaggio tra Petriccione e Zanellato, con Molina e Vulic interni di centrocampo. Sulle fasce toccherà a Reca e Pereira. In attacco Messias con uno tra Simy e Riviere.