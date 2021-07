Inter-Crotone: le ufficiali. In panchina non ci sono Sanchez e Gagliardini

L'Inter scende in campo questo pomeriggio alle 18 contro il Crotone. Un test utile a Simone Inzaghi per testare i riflessi della sua Inter.

Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Quella nerazzurra presenta la baby coppia d'attacco composta da Satriano e Pinamonti, mentre è out Sanchez.

Sul cileno ci sarebbero alcune domande da porre dopo l’esclusiva di ID (CLICCA QUI). È assente perché non in grado di giocare neanche uno scampolo di partita? È assente perché non si conosce l’esito del tampone? Insomma: sarebbe curioso sapere perché non c’è neanche fra i possibili subentranti.

A centrocampo regolarmente presente, invece, Hakan Calhanoglu: riflettori puntati, dunque, sul turco che agirà nel trio di centrocampo con Brozovic e il sempre chiacchierato in uscita, Radja Nainggolan. Out Gagliardini e Vecino.

In difesa, prove di titolarità, con Handanovic, Skriniar e De Vrij. L'unico intruso nel pacchetto che ha dominato la scorsa stagione è Kolarov, che agirà terzo a sinistra, in attesa del rientro di Bastoni.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 44 Nainggolan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 48 Satriano, 99 Pinamonti.

A disposizione: 21 Cordaz, 99 Radu, 9 Lukaku, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.