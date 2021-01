Inter-Crotone, le pagelle: Vidal inguardabile, che Lautaro!

Dopo la strepitosa vittoria per 6-2 contro il Crotone, il 2021 dell'Inter parte nel migliore dei modi, mettendo il fiato sul collo al Milan, oggi impegnato con il Benevento, ecco le pagelle dei nerazzurri con qualche calciatore molto più che sottotono e qualche felice ritorno.

HANDANOVIC, 6: Sui gol poteva fare poco, vicino a parare il rigore di Golemic. Qualche uscita con pochi fronzoli;

SKRINIAR, 6,5: Dalle sue parti non si passa. Gli avversari non riescono a saltarlo praticamente mai e sembra essere tornato quello dei vecchi tempi anche nella difesa a tre;

DE VRIJ, 5,5: Conte chiede un giro palla più veloce, ma lui verticalizza meno rispetto al solito. Si perde l’uomo in compartecipazione con Vidal, che porta all’1-0 del Crotone;

BASTONI, 6: Sempre elegante e pulito, sta migliorando anche in cattiveria. Decisivo in scivolata, sul tiro di Messias;

(KOLAROV, sv)

HAKIMI, 7: Un treno. Quando punta l’avversario è praticamente imprendibile, lo salta sempre. Nel primo tempo viene servito poco e male dai compagni, ma quando si scatena non ce n’è per nessuno. Quinto gol in poco più di un terzo di stagione, non male;

VIDAL, 3,5: Partita oscena. Condizione fisica pessima. Se si fosse chiamato Nainggolan o Eriksen, non si sarebbero risparmiate le critiche. Oramai le opportunità concesse sono tante, ma altrettanti sono i danni. Si perde Zanellato sul primo gol e causa un rigore in maniera sciocca, facendo infuriare anche Conte che lo lascia negli spogliatoi alla fine del primo tempo;

(SENSI, 6: Non ci vuole molto per fare la differenza rispetto a Vidal. Mette la sua qualità e la sua intelligenza calcistica a disposizione della squadra. Si attendono test più probanti, sperando che torni quello dell’inizio della scorsa stagione. Ma sul suo valore non ci sono dubbi);

BROZOVIC, 6: Un primo tempo da 4 ed un secondo da 8. Indisponente nella prima frazione, eccellente nella seconda. Bello il supporto sul gol di Lukaku.

BARELLA, 6: Uomo ovunque di Conte, deve correre anche per un assente Vidal nel primo tempo. Nel secondo gestisce meglio le energie. Ancora un assist, anche quest’oggi.

(GAGLIARDINI, sv)

YOUNG, 4: Lontano parente del calciatore visto la scorsa stagione. Si fa sorprendere nell’azione che poi porta all’angolo del gol, facendosi superare alle spalle. Mai pericoloso davanti

(DARMIAN, 6: Entra appena in tempo per qualche sgroppata, essendo decisivo anche in occasione del gol di Hakimi)

LUKAKU 7,5: Semplicemente dominante. Fisicamente non si tiene. Oggi in versione assist-man per Lautaro e firma anche il solito gran gol. Esce nel finale per un piccolo affaticamento;

(PERISIC, 6: Entra e Cordaz gli nega il gol, ribattendo sulla testa di Lautaro);

LAUTARO, 8,5: L’uomo di giornata. Sarebbero quattro i gol, se Marrone non avesse messo il piede sul 2-1. Eppure la sua giornata era iniziata male, con il lancio sbagliato ad Hakimi che, poi, ha portato al vantaggio del Crotone. Segna in ogni modo: destro, sinistro e di testa. Sembra essere tornato sui suoi livelli.