Inter-Crotone, i convocati di Stroppa: due assenze pesanti

Alla vigilia della partita di campionato contro l'Inter, il Crotone di Stroppa ha diramato le convocazioni per la trasferta di Milano. Per i calabresi ci saranno due importanti assenze come quelle di Cigarini e Benali in mezzo al campo.

Ecco la lista completa:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi;



Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone;



Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic

;

Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere.