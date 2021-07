Inter-Crotone: goleada e un Çalhanoğlu impressionante

L'Inter dilaga 6-0 contro il Crotone nell'amichevole di oggi (mercoledì 28 luglio, ndr) pomeriggio. Da segnalare l'ottima prestazione del giovane Satriano e la superlativa prova di Çalhanoğlu: il giocatore turco, autore anche di una rete, è entrato - specie nel primo tempo - in tutte le azioni decisive dei nerazzurri. L'impressione è che Inzaghi stia cercando di costruire la manovra dell'Inter sulle sue qualità tecniche: i palloni più importanti sono infatti sempre passati dai suoi piedi.

Il primo tempo si è concluso per 3-0 con le reti di Satriano - che in questa pre-season continua a on sbagliare un colpo - di Di Marco e appunto di Çalhanoğlu, autore anche di due assist. Nella ripresa sono poi andati a segno Pinamonti, Sensi e Brozovic su assist di Lukaku a cui sono stati concessi ben 45' di gioco a dimostrazione che l'attaccante belga si è fatto trovare già in un ottimo stato di forma. Inzaghi ha lanciato nella mischia anche Arturo Vidal che, prima della partita, ha confermato la sua ferma volontà di voler continuare a indossare la maglia dell'Inter.