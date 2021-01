Inter-Crotone formazioni ufficiali: confermato il solito 3-5-2

Tutto pronto al San Siro per il lunch match Inter-Crotone, che aprirà la quindicesima giornata di Serie A. Ecco di seguito riportate le scelte di formazione di Antonio Conte e Giovanni Stroppa.

Nerazzurri in campo col solito 3-5-2 con Handanovic in porta; Skriniar, De Vrij e Bastoni al centro della difesa. Sulle fasce confermati Hakimi a desta e Young a sinistra. In mezzo al campo torna il trio Barella-Brozovic-Vidal. In attacco Lautaro e Lukaku.

I calabresi a specchio con Golemic, Marrone e Luperto davanti a Cordaz. In mezzo al campo Zanellato, con Molina ed Eduardo ai suoi lati. Sulle fascia sinistra Reca, mentre a destra Pereira. In attacco Messias-Riviere.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo,Zanellato, Molina, Reca; Messias, Riviere.