Inter-Crotone, Conte potrà contare su un recupero fondamentale: la probabile

L’Inter è già al lavoro per preparare il primo match del 2021 contro il Crotone, in programma domenica alle ore 12:30. I nerazzurri sono reduci da 7 vittorie di fila, un filotto impressionante che ha riportato gli uomini di Antonio Conte nella zona alta della classifica.

Come riportato da SportMediaset, con il Crotone dovrebbe essere riconfermato il solito 3-5-2 composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. In mediana Brozovic con Barella e Vidal, pronto a tornare titolare. Sulle fasce confermati il duo Hakimi-Young. In avanti Lukaku e Lautaro.

Arrivano buone notizie dall’infermeria per l’attacco, dove tornerà a disposizione Sanchez. Il cileno sta recuperando dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto bloccato nelle ultime settimane e dovrebbe partire dalla panchina. Un recupero fondamentale per i nerazzurri che, in attesa di rinforzi dal mercato, hanno attualmente disposizione nel reparto offensivo soltanto Lukaku e Lautaro.