Inter, Crespo e i retroscena in nerazzurro che faranno piacere ai tifosi

Inter, Hernan Crespo parla di un retroscena di mercato che lo riguarda.

L'ex attaccante nerazzurro, che ha vinto tanto con la maglia dell'Inter, è stato intervista dal quotidiano argentino Olè della sua carriera e di alcuni retroscena che ne avrebbero potuto deviare la destinazione in passato. Infatti, l'argentino, ha affermato come in passato sarebbe potuto passare per due volte al Real Madrid, la prima volta prima della sua prima avventura all'Inter, quando i blancos acquistarono Ronaldo il Fenomeno dalla squadra nerazzurra, ma se il brasiliano non fosse andato a Madrid, avrebbero ripiegato sull'ex Lazio.

La seconda volta, invece, è stata nel 2009, quando al giocatore erano rimasti gli ultimi sei mesi da giocare in maglia nerazzurra e il Real Madrid avrebbe voluto portato nella capitale spagnola nel corso del mercato di gennaio, ma Crespo decise di rifiutare perchè voleva aiutare la squadra nerazzurra ad arrivare allo scudetto con Josè Mourinho in panchina. Insomma, tante volte sfiorata la maglia bianca, ma mai raggiunta, e una storia all'Inter che ha portato tante emozioni e trofei.

Un giocatore che ha lasciato il suo segno nella squadra nerazzurra e che ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi, visto il suo attaccamento alla maglia e alla causa interista e ai suoi gol. Oggi, l'argentino, è un allenatore che, soprattutto in Sudamerica, sta facendo tantissima strada e si sta rivelando un elemento molto interessante anche in panchina. Hernan Crespo e l'Inter: una storia d'amore che rimarrà per sempre scolpita negli annali nerazzurri e, soprattutto dopo queste rivelazioni, dimostra quando l'ex attaccante sia stato legato alla maglia.