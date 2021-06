Inter, Cottarelli annuncia l'azionariato popolare, e spunta Rummenigge

Inter, questa mattina, attraverso una nota, Cottarelli ha annunciato che a giugno partirà l'azionariato popolare all'interno della società interista. Di fatto la società chiamata Interspac (di cui Cottarelli è presidente) acquisirà una parte delle azioni del club.

Suning è già informato di questa iniziativa, e Franco Vanni, noto giornalista di La Repubblica, ha fornito un ulteriore aggiornamento.

"Fra gli invitati alla presentazione di #Interspac a settembre ci sarà Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell’Inter, uomo forte del calcio tedesco, per 20 anni dirigente del Bayern Monaco, club retto da azionariato popolare + soci istituzionali (il modello proposto per l’Inter)." Questo quanto riportato dal giornalista sul suo profilo Twitter.