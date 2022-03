Inter, cosa filtra su Brozo. E Inzaghi pensa ad una modifica tattica

Inter - Le sensazioni sono positive, ma il rientro di Marcelo Brozovic contro la Fiorentina non è poi così scontato.

Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che aggiorna sulle condizioni fisiche del croato numero 77: “L’ago della bilancia è sempre Marcelo Brozovic. In una settimana calda per l’Inter, che sabato non potrà sbagliare contro la Fiorentina, molto ruota attorno al croato. Sono i giorni dell’annuncio sul rinnovo, sistemato in un periodo delicato della stagione proprio come era avvenuto per la dirigenza nerazzurra in blocco due giorni dopo Inter-Liverpool.

Ma ad Appiano Gentile c’è fermento se si tratta di tastare la disponibilità del centrocampista per l’anticipo di San Siro. Ieri mattina Brozovic ha svolto solo un allenamento personalizzato sul campo: per non forzare, fino a domani sarà questo il suo menù nel gestire il fastidio al polpaccio accusato esattamente otto giorni fa ad Anfield. Brozovic l’insostituibile tiene in apprensione Simone Inzaghi verso la partita contro la Fiorentina”, si legge.

Gara nella quale la presenza del croato diventa ancor più fondamentale del solito, visto che Inzaghi sembrerebbe orientato ad una piccola modifica nel suo modulo, alzando Calhanoglu da trequartista in una sorta di 3-4-1-2; inutile sottolineare l'importanza tattica che gli equilibri di Brozovic garantirebbero.