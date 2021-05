Inter, cosa è emerso dall’incontro fra Zhang e i dirigenti. E c’era anche...

Steven Zhang al lavoro per programmare il futuro dell'Inter. E' tempo di capire e conoscere i programmi futuri del club nerazzurro, soprattutto in ambito sportivo. Aspettando l'incontro tra il presidente dell'Inter e Antonio Conte, oggi Zhang ha incontrato la dirigenza. Presente anche Gabriele Oriali, sempre al fianco di Conte in questi due anni.

E' chiaro a tutti che l'Inter dovrà lavorare per abbassare il costo del lavoro. I costi sono elevati, mentre i ricavi sono quasi a zero. Solo i mancati introiti di 'San Siro' sono costati alla società nerazzurra almeno 70 milioni di euro.

C'è da lavorare sul monte ingaggi. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avranno un lavoro duro. Almeno dieci giocatori dovranno lasciare Milano. Parliamo di esuberi, giocatori che rientrano dai prestiti, calciatori che non fanno più parte del progetto. Per qualcuno di loro, si ipotizza anche la risoluzione consensuale del contratto. Il lavoro della dirigenza sarà difficile, complicato, vista anche la situazione economica del mondo del calcio.

Ricordando il paletto più importante di Conte: non toccare i big, mantenere l'ossatura forte della squadra.