Inter, Correa: ieri nessun minuto, ma arriva un prezioso traguardo

Inter, Joaquin Correa è a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro: è scattato l'obbligo di riscatto dalla Lazio.

La formula prevedeva infatti la trasformazione del prestito in acquisto a titolo definitivo al primo punto conquistato dai nerazzurri dopo la data del 2 febbraio 2022, come si evince dal bilancio nerazzurro. Ieri, con il punto conquistato a Napoli (leggi qui le pagelle del match), è dunque scattata la trasformazione del prestito in riscatto definitivo da parte degli Zhang. Il tutto, col Tucu fuori causa da qualche settimana per infortunio e quindi incapace di giocare anche solo un minuto allo stadio Diego Armando Maradona del capoluogo partenopeo.

Come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, il diritto di riscatto di Correa si è trasformato per l’Inter in obbligo fissato a 25 milioni. La nota a bilancio, infatti, recitava: «Acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Carlos Joaquin Correa dalla Lazio; l’accordo valido per la stagione sportiva 2021/2022 prevede l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto della Società dopo la data del 2 febbraio 2022».

L’argentino, però, è di nuovo fermo ai box: nel match di Coppa Italia contro l’Empoli ha rimediato una distrazione ai flessori e il suo rientro è previsto per il 4 marzo circa un mese e mezzo dopo.