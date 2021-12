Inter, Correa ed il passaggio in nerazzurro: l'aneddoto su chi l'ha chiamato

Inter: Joaquin Correa parla del suo passaggio in nerazzurro e della sua esperienza a Milano.

L'attaccante argentino acquistato questa estate dalla Lazio, è stato intercettato dal Corriere dello Sport, a cui ha raccontato vari aneddoti sul suo trasferimento dalla capitale a Milano, in un contesto in cui ha trovato tanti giocatori sudamericani che lo conoscevano già e, soprattutto, un allenatore che nella sua esperienza con la maglia biancoceleste lo ha valorizzato più di tutti.

El Tucu ha ammesso di aver fortemente voluto andare all'Inter per essere riallenato da Simone Inzaghi che considera un tecnico perfetto per i nerazzurri perchè ambizioso e perchè fa sentire a proprio agio i calciatori. Non solo, perchè quando si è paventata la possibilità di un trasferimento a Milano, Correa ha ricevuto tantissimi messaggi per convincerlo a trasferirsi, in primis da parte di Lautaro Martinez con cui condivide la stessa maglia anche in nazionale argentina, ma anche Arturo Vidal ed Hakan Calhanoglu hanno spinto molto affinchè il suo addio alla Lazio si concretizzasse in maniera definitiva.

Poi, parole anche per il famoso provino fatto in passato proprio con l'Inter. L'attaccante argentino ha rivelato come non prese bene l'esclusione visto che voleva il nerazzurro ad ogni costo. Col senno del poi, fu una buona scelta quella di restare all'Estudiantes per giocare di più per accedere successivamente alla maglia dell'Inter e potersi giocare il campionato con i suoi compagni. Intanto, domani, l'impegno è di quelli importanti contro la Roma di Josè Mourinho che, nonostante le tante assenza, vorrà riscattare la brutta sconfitta della sua squadra nel turno infrasettimanale contro il Bologna.