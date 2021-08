Inter Correa: ecco le cifre del capolavoro di Marotta

Dopo una lunga trattativa l’Inter ha finalmente chiuso per il colpo Joaquin Correa dalla Lazio, nome in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi per rinforzare il reparto offensivo. L’argentino è atteso a Milano già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e firmare un contratto quadriennale a 3,5 milioni netti a stagione. Adesso manca soltanto l’ufficialità, che potrebbe arrivare entro la giornata di domani.

Il giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende nerazzurre, ha fatto chiarezza sulle reali cifre dell’operazione attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter. Affare da 31 milioni di euro complessivi, chiuso sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto nel 2022 (che dovrebbe scattare alla prima presenza del Tucu nel girone di ritorno) a 25 milioni di euro più un altro milione di euro di bonus.

Ennesimo capolavoro di Beppe Marotta che è riuscito a far abbassare le pretese economiche di Claudio Lotito, che chiedeva inizialmente 40 milioni di euro, e accontentare Simone Inzaghi. Fondamentale anche la volontà del giocatore che ha spinto per il trasferimento in nerazzurro rifiutando diverse offerte, specialmente quella dell’Everton. L’argentino potrebbe essere a disposizione già per la prossima partita di Serie A contro l’Hellas Verona.