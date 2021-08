Inter, Correa col botto! Da Kallon a Vieri: ecco gli altri esordi baciati dal gol

INTER - Due lampi che hanno illuminato la notte dello stadio Bentegodi di Verona. Due gol che hanno permesso all’Inter di rimontare, in una gara ostica, il Verona di Di Francesco. Due gol che hanno reso l’esordio di Joaquin Correa con la maglia dell’Inter indimenticabile. Un colpo di testa – non proprio il pezzo migliore della casa – su grande azione targata Vidal e Darmian ed un sinistro secco e preciso a battere Montipò. Tre punti e tanti cari saluti a coloro i quali avevano additato l’attaccante argentino come un giocatore poco prolifico sotto porta. Ma il suo esordio non è stato l’unico indimenticabile nella storia dell’Inter. I tifosi nerazzurri, dopo ieri sera, hanno avuto negli occhi la doppietta del Chino Recoba contro l’Empoli, ma tanti altri hanno saputo fare lo stesso, se non addirittura meglio.

Ad esempio Giampaolo Pazzini che, dopo essere stato prelevato nel mercato di gennaio dalla Sampdoria, con la sua doppietta a San Siro, contro il Palermo, permise all’Inter di rimontare una partita complicatissima, chiusa dal calcio di rigore di Samuel Eto’o, che aveva visto la squadra rosanero passare in doppio vantaggio, sbagliando anche un rigore con Pastore. E come dimenticare Nicola Ventola che al Sant’Elia di Cagliari, il 13 settembre del 1998, permise all’Inter di riacciuffare un pareggio insperato, dopo che la squadra di casa si era portata, anche in questo caso, due volte in vantaggio con le reti di Roberto Muzzi e Mohamed Kallon. Lo stesso Kallon che il 26 agosto 2001 aprì le danze, con la sua doppietta, per il 4-1 inflitto al Perugia – completarono il tabellino il greco Zisis Vryzas e la doppietta di Vieri. Ancora meglio fece proprio l’ex numero 32 nerazzurro che sempre contro il Verona, ma stavolta in casa, firmò tutte e tre le reti con le quali l’Inter battè gli scaligeri.

El Tucu, dunque, si iscrive a questo speciale club degli esordienti bomber della storia interista. Adesso, l’attaccante argentino, è pronto a dire la sua già dalla prossima partita, in cui l’Inter dovrà portare a casa i tre punti per arrivare nella migliore maniera possibile alla partita di Champions League contro il Real Madrid.