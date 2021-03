Inter contro il razzismo: arriva il messaggio da parte di Zanetti

E' una Inter sempre più attiva nel sociale quella che tramite il proprio vicepresidente Javier Zanetti lancia messaggi contro ogni forma di discriminazione. Il club nerazzurro aveva preso posizione già in passato utilizzando il classico "BUU" razzista per trasformarlo in "Brothers Universally United".

Proprio su questo tema, l'attuale dirigente e storico capitano interista, attraverso un post sul proprio account Twitter ufficiale ha voluto lanciare l'ennesimo messaggio. Queste le sue parole:

"Giovedì come CSR abbiamo organizzato un evento virtuale per la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. Il nostro Club ha a cuore inclusione e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione".