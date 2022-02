Inter, contro il Napoli novità in difesa. In attacco ballottaggio a tre

Inter, raggiunta la semifinale di Coppa Italia, ora testa al campionato per il big match di Napoli.

Sarà un vero testa a testa quello che si giocherà sabato allo stadio Diego Maradona di Napoli. Alle 18 l'Inter sarà ospite dei partenopei per una partita che vale il primo posto in classifica. I nerazzurri, dopo la dura sconfitta subita in campionato contro il Milan, ha visto ridursi il suo vantaggio proprio su Napoli e rossoneri. La squadra di Inzaghi scenderà dunque in campo con un solo punto di vantaggio in classifica, non dimenticando che ha una partita da recuperare contro il Bologna, ma perdere la vetta potrebbe essere un importante contraccolpo psicologico.

Sulla gazzetta.it si fa il punto in casa nerazzurra in vista di Napoli, partendo da chi sicuramente non scenderà in campo rispetto a sabato scorso ovvero Bastoni, infortunato e comunque squalificato per due giornate. L’assenza del difensore va ad aggiungersi a quelle dei lungo degenti Correa e Gosens, mentre dovrebbe essere arruolabile Caicedo. Altro assente importante sarà mister Inzaghi, anche egli squalificato dal giudice sportivo per le proteste post derby e che vedrà la partita dalla tribuna.

L'allenatore dovrà scegliere chi tra gli uomini a disposizione dovrà occupare la casella lasciata libera da Bastoni. Seguendo le scelte fatte in stagione per la maglia da titolare il principale candidato ad affiancare Skriniar e De Vrij sembra essere Dimarco. In alternativa si potrebbe vedere la stessa difesa che era in campo dopo l’uscita di Bastoni contro la Roma, ovvero D’Ambrosio a presidiare la difesa destra e Skriniar a sinistra.

Altro ballottaggio è quello in attacco. La partenza in panchina di Lautaro nella gara di coppa contro la squadra di Mourinho, lo rende il principale candidato per una maglia da titolare. Per la restante sarà dunque duello tra Dzeko e Sanchez. Due attaccanti molto diversi, che portano Inzaghi ad una scelta che condizionerà le dinamiche di gioco del match.