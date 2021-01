Inter, contro il Milan torna Sanchez. Il cileno al posto di Lautaro Martinez

Inter, tutto fa pensare ad un impiego di Alexis Sanchez dal primo minuto contro il Milan. Nel derby di Coppa Italia spazio dunque al cileno, destinato a prendere il posto di Lautaro Martinez nel duo d'attacco nerazzurro.

Un turno di riposo per l'argentino, apparso poco lucido negli ultimi match, e una chance per Sanchez, chiamato a scardinare la difesa dei rossoneri con la sua velocità. Possibile impiego dal primo minuto anche per Stefano Sensi. Roberto Gagliardini dovrebbe essere in campo dal primo minuto.