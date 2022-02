Inter, contro il Milan la chiave può essere il ruolo di Calhanoglu 

Mancano poco più di 48 ore al fischio d'inizio del Derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter.

L'ultimo atto tra le due squadre, valido per la 24esima giornata di campionato, ha vinto trionfare la squadra allenata di Stefano Pioli grazie alla doppietta di Olivier Giroud in rimonta alla rete del momentaneo vantaggio firmata Ivan Perisic. Quella partita però rappresenta già il passato, con le due compagini che, almeno per martedì, metteranno da parte i pensieri sulla corsa scudetto per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Semifinale di andata di Coppa Italia.

La voglia di arrivare fino infondo ed alzare al cielo l'ambito trofeo è forte da ambo le parti, ma per "vendicarsi" del Derby perso lo scorso 5 febbraio il tecnico interista Simone Inzaghi sta meditando una mossa che potrebbe dare una scossa alla produttività offensiva. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset infatti, l'allenatore piacentino starebbe meditando una leggera variazione rispetto al solito 3-5-2 passando al 3-4-1-2 con il turco che andrebbe a prendere posto alle spalle delle due punte. Il tutto, per sfruttare al meglio le doti balistiche di Calhanoglu dal limite dell'area. Per intenderci, un po' come fece Antonio Conte nella seconda parte della passata stagione con Christian Eriksen.

Insomma, per invertire la rotta e riscattare le ultime prestazioni tra campionato e Champions League Inzaghi ha bisogno di alternative tattiche. Quella di posizionare l'ex Bayer Leverkusen e Milan sulla trequarti potrebbe essere una mossa, ma al contempo servirà maggiore produttività da parte degli attaccanti. Chi comporrà il tandem tra Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Alexis Sanchez conta poco: la cosa fondamentale sarà mettere in difficoltà la retroguardia rossonera cercando di riuscire a superare in ogni modo l'estremo difensore milanista, Mike Maignan.