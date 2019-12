Inter, contro il Genoa spazio a un inedito tridente d'attacco

Inter Genoa si avvicina: i nerazzurri cercano di dimenticare la brusca frenata contro la Fiorentina allenata da Montella. L'imperativo è vincere per rimanere attaccati alla vetta e per continuare a dare fastidio alle pretendenti per lo scudetto.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "TuttoMercatoWeb" l'Inter dovrebbe presentarsi con un inedito tridente d'attacco composto da Politano, Esposito e Lukaku.



Questa soluzione, data anche l'emergenza a centrocampo, non è da escludere. Indisponibile Lautaro Martinez, con il ballottaggio appena partito per chi dovrà affiancare il belga in attacco.