Inter, contro il Cagliari probabile maglia da titolare per Eriksen

Arrivano importanti novità da Appiano Gentile alla vigilia del match contro il Cagliari, tappa fondamentale per le ambizioni scudetto degli uomini guidati da Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico leccese starebbe pensando di schierare Christian Eriksen dal primo minuto, anche se resta da capire in che posizione.

Il danese infatti potrebbe agire come mezzalo nel classico 3-5-2, oppure come trequartista alle spalle delle due punte, Lukaku e Sanchez (probabile turno di riposo per Lautaro Martinez). A rigor di logica, sembra difficile ipotizzare un ritorno al modulo con trequartista, che in questa prima parte di stagione ha dato scarsi segnali di compatibilità con le idee del tecnico.

In ogni caso, la notizia su una probabile titolarità di Eriksen segue le parole di elogio che Conte ha riservato quest'oggi in conferenza stampa al danese, a confermare dunque che il rapporto tra tecnico e allenatore non sia poi così corroso come ipotizzato nelle ultime settimane.