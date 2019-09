Inter, continua il trend positivo: sesta vittoria consecutiva

L'Inter ottiene il sesto successo consecutivo in campionato. A Genova la Beneamata espugna il Ferraris e conquista tre punti di straordinario peso in vista del big match della prossima giornata contro la Juventus di Sarri.



Dopo le marcature di Sensi e Sanchez nella prima frazione di gioco, è Gagliardini a mettere il punto esclamativo sull'incontro. Dopo il cartellino rosso per il cileno (in seguito a una simulazione in area di rigore) ci pensa Jankto per i blucerchiati allenati da Di Francesco a rendere meno amara la sconfitta. Nel finale Handanovic si iscrive al referto con un ottimo intervento su una conclusione tirata dal limite dell'area.



Dopo l'anticipo delle quindici tra Juve e Spal (terminato con la vittoria dei bianconeri per 2-0), i nerazzurri vincono e convincono e lanciano un messaggio per le gare future. Il derby d'Italia è ormai alle porte e Conte & Co. rispondono "presente".



Prima della sfida di San Siro però ci sarà l'impegno europeo per il club targato Suning: ad aspettarlo il Barça di Valverde.