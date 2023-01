Inter, continua il recupero di Brozovic: novità sul suo ritorno in campo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 29/01/2023

Inter che nella giornata di ieri è tornata a vincere. I nerazzurri dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli, tonfo clamoroso per Inzaghi, rialzano la testa. Vittoria sudata e non scontata contro una Cremonese che era andata in vantaggio con un eurogol di Okereke. Lautaro Martinez ieri ha ribaltato tutto con una doppietta permettendo alla squadra nerazzurra di dormire sogni tranquilli.

Adesso la squadra ha bisogno di costanza e soprattutto rendimento altissimo. Uno che di sicuro sta mancando alla manovra dell’Inter è Marcelo Brozovic. Il croato ancora fermo ai box sta per tornare. Arrivano infatti novità sul suo recupero.

Inter, Brozovic lavora ancora a parte: ecco quando rientrerà

Prosegue il recupero di Brozovic dall’infortunio al polpaccio, ma il possibile rientro slitta ancora. Si pensava potesse rientrare nella sfida decisiva di Coppa Italia contro l’Atalanta martedì eppure non sarà così. Come riportato dalla Gazzetta dello sport infatti il recupero croato prosegue ma non sarà recuperato per il match di martedì.

Il recupero dall’infortunio al polpaccio sinistro prosegue e di fatto slitta il suo rientro, visto il rischio di una possibile ricaduta. Dunque non è ancora finita per Brozovic che dovrà attendere ancora prima di recuperare. Inter intanto concentrata sulla trattativa col PSG di Milan Skriniar che ha già firmato con i francesi, resta da capire solo quando andrà via (qui le ultimissime sul futuro dello slovacco).