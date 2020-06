Inter, Conte:"Forzati a fare rotazioni. Siamo contati a centrocampo"

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida contro il Sassuolo valida per la ventisettesima giornata di Serie A.Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Sassuolo? Affrontiamo una squadra che ama giocare e, perciò, dovremo essere bravi nella fase di non possesso e ad attaccarli nelle uscite da dietro. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararla, però sappiamo che squadra affrontiamo, i loro pregi e i loro difetti".

"Turnover? Con questi ritmi e il caldo, per forza di cose, ci saranno. Anche perché non posso spremere i giocatori e poi dare loro riposo. Una volta esaurite le forze, poi diventa difficile recuperarle in tempi così rapidi. Cercheremo di fare riposare chi ne ha più bisogno, ho grande fiducia nella rosa. Speriamo di avere meno contrattempi possibili a cui comunque vanno incontro un po' tutte le squadre. Serve che tutti rispondano presente.

" Vecino continua a portarsi dietro questo problema al ginocchio, in mezzo siamo contati e perciò siamo obbligati a fare fare delle riflessioni. Non sono amante delle statistiche, ma con me gli attaccanti segnano sempre, li considero sempre i veri finalizzatori della squadra. Lautaro Martinez e Lukaku stanno facendo bene e spero continuino così"

“Scudetto? Aspettiamo la fine del torneo per trarre le conclusioni, stiamo lavorando in maniera importante, i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità. Credo stiamo mettendo delle basi solide anche per il futuro. Mi sono trovato in tutte le situazioni in carriera. Chi sta davanti è padrone del proprio destino, gli altri devono aumentare i giri per tenere il passo. Juventus e Lazio hanno fatto meglio di noi vista la classifica e possono sbagliare di più. Per noi ogni gara è quella della vita, non abbiamo margini di errore se vogliamo rimanere lì e rompere le scatole fino alla fine