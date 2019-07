Inter, Conte vuole uomini: il nerazzurro si presenta tre ore prima al raduno

Antonio Conte è stato chiaro in conferenza stampa: vuole professionisti seri prima che calciatori. "Testa bassa e pedalare' dovrà essere il nostro motto. Da domani cominceremo a lavorare e sarà importante per me iniziare a confrontarmi con i giocatori, trasferire le giuste sensazioni. Per fare qualcosa di straordinario avremo bisogno di uomini straordinari, giocatori che pensano al "noi" prima che all'"io"".

Secondo quanto riporta il collega Matteo Barzaghi di Sky arrivano i primi segnali dai giocatori nerazzurri. Alle ore 19.00 circa infatti è previsto il primo ritrovo alla Pinetina, ma Milan Skriniar è arrivato già alle 16.00 presso il centro sportivo di Appiano Gentile. Subito dopo il capitano nerazzurro Samir Handanovic.

Si presenteranno regolarmente anche Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ormai fuori dal progetto nerazzurro.