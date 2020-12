Inter, Conte: “Vittoria stramerita, ora speriamo che nell'altra non pareggino”

Grazie alla vittoria di ieri, l’Inter resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Non potrebbe bastare una vittoria ai nerazzurri per passare il turno, tutto dipenderà anche dall’altro incontro del girone. Si deciderà tutto tra una settimana nel doppio scontro a distanza Inter-Shakhtar Donetsk e Real-Borussia M’Gladbach.

All’indomani della vittoria per 2-3 in trasferta contro il Borussia M’Gladbach, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sport Mediaset:

"Partita che dovevamo vincere per restare vivi contro una squadra che sta dimostrando di essere forte. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, la vittoria è strameritata. Abbiamo avuto tante occasioni per arrotondare il vantaggio, sono partite che fanno crescere. Non abbiamo ancora fatto niente. Siamo vivi, potevamo essere morti sportivamente parlando per la Champions ma abbiamo l'ultima partita contro lo Shakhtar. Non abbiamo altro risultato oltre alla vittoria, sperando che nell'altra non pareggino".