Inter, Conte traballa. Il futuro è già cominciato: circolano i primi nomi

L’eliminazione prematura in Champions League rischierebbe di condizionare in negativo il proseguo della stagione nerazzurra. L’Inter ha finora deluso ampiamente le aspettative e la posizione di Antonio Conte è finita in discussione.

La dirigenza ha più volte ribadito la fiducia nel tecnico salentino, ma se non dovessero arrivare trofei in questa stagione le cose potrebbero cambiare. Secondo quanto riportato dal Messaggero nerazzurri si starebbero già guardando intorno alla ricerca di un sostituto.

Il principale candidato alla panchina nerazzurra sarebbe Simone Inzaghi della Lazio. Il tecnico biancoceleste è in scadenza di contratto nel 2021 e non avrebbe ancora trovato l’accordo per il rinnovo con Claudio Lotito. L’Inter sarebbe seriamente interessata al piacentino e starebbe monitorando con attenzione la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. Stando a quanto rifrerito dal quotidiano, nel caso in cui Inzaghi approdasse in nerazzurro non sarebbe da escludere anche l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo.