Inter, Conte tra Mourinho e Mancini: l’obiettivo è 91 punti

Volge al termine anche questo campionato con l'Inter che ha conquistato il diciannovesimo scudetto della sua storia, ponendo fine al dominio juventino che durava da 9 anni. Nonostante il tricolore già archiviato, gli uomini di Antonio Conte vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi e battere l’Udinese nell’ultima gara di questa stagione, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo Stadio San Siro.

L’obiettivo dei campioni d’Italia è quello di chiudere il campionato con un’altra vittoria e raggiungere 91 punti in classifica. Antonio Conte ha già ampiamente battuto il record di punti conquistati negli ultimi due scudetti nerazzurri targati Josè Mourinho. Nel 2009/2010, infatti, lo Special One chiuse il campionato con 82 punti in classifica, con due punti in meno rispetto al tricolore conquistato l’anno precedente.

Nella stagione 2007/2008, l’ultima sotto la guida di Roberto Mancini, l’Inter vinse il campionato con 85 punti, con soli 3 punti di distacco dalla seconda classificata. Nell’annata precedente, invece, l’attuale tecnico della nazionale riuscì a chiudere la stagione con la cifra record di 97 punti in classifica. Record che fu battuto proprio da Antonio Conte con la Juventus nel 2013/2014, che fu capace di realizzare 102 punti.