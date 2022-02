Inter, Conte svela un retroscena di mercato su un suo attuale giocatore

Inter, Antonio Conte rivela un retroscena di mercato su Kulusevski.

Il giocatore, in questa ultima sessione di mercato di gennaio appena trascorsa, è passato a titolo definito al Tottenham dopo un'esperienza non proprio positiva con la maglia della Juventus. Proprio l'attuale ds degli Spurs, Fabio Paratici, lo ha portato in bianconero dall'Atalanta per 50 milioni di euro in una trattativa lampo, dopo che Beppe Marotta avrebbe voluto portarlo a Milano per rafforzare la rosa di Antonio Conte. Di questa trattativa, l'attuale tecnico della squadra londinese ed ex nerazzurro, ha parlato a Standard Sport.

Conte, infatti, ha ammesso di aver voluto l'esterno svedese quando era allenatore dell'Inter ed effettivamente c'era stata una trattativa con l'Atalanta, ma Paratici e la Juventus sono intervenuti per strapparlo alla concorrenza dei nerazzurri, così come avevano provato a fare l'estate precedente con Romelu Lukaku che, ad un certo punto, sembrava addirittura molto vicino alla squadra bianconera in uno scambio con Paulo Dybala. Le due strade, adesso, si sono incontrate e contro il Manchester City si è avuto un assaggio delle qualità del giocatore.

L'Inter ha provato ad acquistare il giovane classe 2000, ma non se ne è fatto nulla, soprattutto perchè la forza economica della società nerazzurra, in quel momento, non poteva competere con quella della Juventus. L'Inter, poi, orientò il proprio interesse su Christian Eriksen e il resto è storia, con il danese che è stato uno dei segreti per la vittoria dello scudetto della passata stagione e che, quindi, non ha lasciato rimpianti di mercato. Adesso la società nerazzurra ha altre mire per rinforzarsi e ha già iniziato la propria programmazione.