Inter, Conte sta per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: la probabile

E' una Inter che dovrà necessariamente attuare qualche cambio di formazione quella che scenderà in campo alle 18:00 di oggi contro il Bologna. Antonio Conte, che affronta i rossoblù dopo la sfida di martedì contro il Brescia, dovrà effettuare qualche modifica all'11 titolare anche in vista della sfida di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Partendo dalla difesa, Alessandro Bastoni farà rifiatare uno tra Milan Skriniar e Diego Godìn (è più probabile che a sedere in panchina sia quest'ultimo).

In mezzo al campo invece, con ogni probabilità ci sarà il trio composto da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini con Cristiano Biraghi e la novità Valentino Lazaro sulle fasce. Infine, per quanto concerne l'attacco, lì davanti ci sarà il solito tandem formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.