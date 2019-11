Inter, Conte spiega il ko di Dortmund. Il tecnico motiva le pecche tattiche

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-match contro il Verona, spiega ai giornalisti le pecche tattiche del ko di Dortmund contro il BVB. Ecco quanto dichiarato:



"Penso che in quel momento fosse più importante parlare di altre cose rispetto a cosa non fosse andato nella ripresa. I problemi li conosciamo tutti, ci hanno costretto a difendere, non so se per mancanze di nostre energie e per assoluti meriti loro.



Non saprei se in effetti avevamo la forza per continuare a reggere quell'intensità, o se il Dortmund ha giocato talmente bene da costringerci in ogni caso a rimanere bassi. La nostra forza è giocare nella metà campo avversaria e attaccare, ma serve fare un ulteriore step che ci consenta di tenere la barca a galla".