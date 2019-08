Inter: Conte sorpreso da Esposito, per lui un premio enorme

Per la prima volta nella pre season Sebastiano Esposito non è sceso sin campo nell'undici titolare ieri sera contro il Valencia. Il rientro di Lautaro Martinez ha spinto Antonio Conte a dare spazio all'argentino anche se appena rientrato nei ranghi, in coppia con Matteo Politano.

Esposito è entrato nella ripresa, a 20 minuti dalla fine ma nonostante ciò è riuscito a mettere il timbro sulla partita ugualmente, portando lo scompiglio nell'area di rigore spagnola fino a farsi atterrare e concedere il rigore poi trasformato da Politano.

Conte non è rimasto insensibile al coraggio del gioiellino campano, se lo è coccolato in conferenza stampa e, secondo autorevoli indiscrezioni, sta maturando la convinzione di aggregarlo in via definitiva alla prima squadra. Un premio eccezionale per il ragazzino del 2002, per il quale l' ultima estate da minorenne potrebbe coincidere con la prima da calciatore vero.