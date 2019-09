Inter: Conte sicuro “Barella faro dell’Inter per i prossimi 10 anni”

Non è facile che un allenatore si esprima con entusiasmo nei confronti di un singolo, la psicologia richiede la salvaguardia del gruppo prima di tutto, anche a discapito delle individualità. Oggi in conferenza stampa Conte ha avuto parole decisamente importanti per uno dei nuovi arrivati: “Barella ha ampi margini di crescita, è un generoso come lo ero io. Sprizza energia da tutti i pori, ma va indirizzata nella giusta maniera. Ha potenzialità alte e voglia di lavorare e il suo sogno era giocare qui: ci sono gli ingredienti perché diventi una colonna portante dell’Inter per i prossimi dieci anni.”

Parole che sanno di stimolo forte, di iniezione di fiducia del mister ad un giovane che sta entrando step by step nei meccanismi della squadra con grande autorevolezza. Il suo ingresso importate per agguantare il pareggio contro lo Slavia Praga e l’ottima prestazione sfornata nel derby stanno dimostrando che chi lo ha voluto in nerazzurro non ha sbagliato.

Barella ha dimostrato di poter mettere a servizio dell'Inter tutte le qualità dimostrate a Cagliari: lucidità nell'impostazione, capacità di verticalizzare, disponibilità in copertura nei momenti più importanti, il tutto condito da un dinamismo continuo ad un numero di giri altissimo.

I 45 milioni di euro investiti per il piccolo tamburino sardo hanno sollevato più di una polemica nei confronti della società, anche tra i tifosi interisti. Le parole di oggi di Conte confermano che è solo questione di tempo, quello necessario a completare l’inserimento di Barella nella nuova realtà, in una dimensione per lui sconosciuta fino ad oggi, per permettergli di prendersi definitivamente l’Inter e diventarne un faro inamovibile.