Inter, Conte si esprime sullo sfogo europeo e sul Verona in conferenza

Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole.



Sul Verona: "E' una squadra che corre e non sarà una gara semplice e quindi dovremmo essere bravi a smaltire anche la sconfitta in Europa. La sconfitta col Dortmund può lasciare qualche scoria e dobbiamo cancellare la delusione".



Sullo sfogo: "Non lo vedo come uno sfogo, ma come un fondo costruttivo per cercare di capire dove si è commesso qualche errore. Io lo vedo in maniera costruttiva perché sono stato chiamato qui per cambiare i motivi del motore e per cercare di migliorare e capire le situazione. Questo perché siamo l'Inter, e ripeto che se per voi è stato uno sfogo per me è stato un modo per ribadire i concetti".