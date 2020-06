Inter, Conte se ne infischia, Lautaro da problema a trascinatore

La brutta prestazione di Napoli ha scatenato le polemiche prevedibili. Lautaro ha già la testa a Barcellona, Lautaro vuole solo Messi, Lautaro “problema” per l’Inter. Il ragazzo non ha aperto bocca durante le settimane in cui molti davano per fatto il suo trasferimento al Camp Nou, tantomeno adesso che più di un dubbio inizia ad affiorare sulle reali possibilità che il club blaugrana abbia per accontentare l’Inter ferma sulla richiesta di 111 milioni come previsto dalla clausola rescissoria, o al massimo 90 più un giocatore.

Il Toro sa di non potersi permettere di giocare un finale di stagione con il freno a mano tirato, sia perché Conte non glielo permetterebbe sia perchè questo atteggiamento sarebbe del tutto controproducente per lui. Nelle ultime ore che precedono la ripresa del campionato, il tecnico nerazzurro sembra fermamente deciso ad infischiarsi delle voci che vorrebbero Sanchez in campo e schierare Lautaro a fianco di Lukaku nella partita con la Samp, contando evidentemente sulla sua voglia di riscatto.

Ne parla oggi Il Giorno, secondo il quale Lautaro si sta allenando a ritmi elevatissimi, consapevole che questo finale di stagione sarà estremamente importante per l’Inter ma anche per lui. “ Con un ulteriore crollo delle prestazioni da qui ad agosto, le sue quotazioni potrebbero anche calare e con esse la voglia del Barça di tesserarlo”.

L’argentino insomma ha capito che tutto dipenderà da lui. Dovrà farsi carico di dare una svolta alla stagione nerazzurra insieme ai suoi compagni, tentando la scalata ad uno degli ultimi due obbiettivi rimasti. Solo così, trasformandosi da “problema” in trascinatore potrà legittimamente aspirare, casomai in futuro, a proporsi per scenari diversi dall’Inter. Ammesso che ne abbia ancora voglia…