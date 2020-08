Inter, Conte scatenato nella rifinitura.Torello, sorrisi e risate con i giocatori

Sorrisi, serenità, e tante scivolate, perché Antonio Conte non ci sta a perdere neanche in un semplice torello. Era già successo alla vigilia degli ottavi di contro il Getafe, quando si era reso protagonista nel torello alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, e ieri è riaccaduto, alla vigilia della sfida che può valere la semifinale. La posta in gioco diventa altissima, ma l'allenatore dell'Inter sembra molto tranquillo.

Ne è testimone il video postato sugli account social dal club nerazzurro. In questo filmato si vede un Conte molto sorridente, ma allo stesso tempo concentratissimo, rincorrere il pallone fra un passaggio e l'altro dei suoi ragazzi, prima di tuffarsi in scivolata per abbandonare il centro del torello. Qualche secondo dopo ci rientrerà, con altra scivolata, molto decisa, che porta alla riconquista del pallone. Il tutto accade tra i sorrisi e le risate di giocatori e staff. Il clima è molto sereno.

Un Conte, quindi, molto sereno e in grandissima armonia con la squadra, come dimostrano le ultime partite. Con un obiettivo ben fisso: la finale del 21 agosto a Colonia.