Inter, Conte può presto contare sul rientro di Lautaro Martinez

In attesa che si sblocchi la situazione attaccanti in chiave calciomercato, con l'Inter focalizzato soprattutto su Lukaku e Dzeko, Antonio Conte potrebbe presto avere a disposizione Lautaro Martinez, che alcune settimane fa ha disputato la Copa America con la maglia dell'Argentina.

Come si legge su "calciomercato.com", "l'attaccante argentino è pronto a tornare a disposizione per iniziare la preparazione in vista dell'inizio della stagione la prossima settimana. I primi allenamenti col resto dei compagni, sotto la guida del nuovo allenatore, potrebbero esserci già a metà settimana. Ovviamente il rientro sarà graduale per evitare complicazioni, ma finalmente la squadra potrà iniziare a lavorare con un attaccante di ruolo dopo oltre un mese di difficoltà.

Difficile, anche se non impossibile, che Lautaro sia già a disposizione per la sfida di domenica contro il Tottenham, ma la notizia del suo ritorno in gruppo è comunque estremamente positiva per Antonio Conte che potrà così iniziare a lavorare con uno dei punti di riferimento offensivi della prossima stagione. Non proprio un nuovo acquisto, ma quasi: con l'Inter che aspetta e il Toro che scalpita. Ormai è solo questione di tempo...".