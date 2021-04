Inter, Conte più vicino al rinnovo: la società vuole prolungargli il contratto

La società non può che essere rimasta soddisfatta dal lavoro straordinario che ha svolto e che sta svolgendo tutt'ora Antonio Conte. Arrivano conferme sulla volontà di rinnovare il contratto al tecnico nerazzurro da parte dei dirigenti e del presidente dell'Inter.

Stando a quanto riporta TUTTOmercatoweb, il club nerazzurro vorrebbe trovare un accordo prima che si concluda la stagione, per non dover tenere aperto il discorso rinnovo nell'anno in cui andrebbe a scadere (giugno 2022).

Sarà dunque importante l'arrivo di Steven Zhang a Milano nei prossimi giorni, così che possa, insieme ai dirigenti nerazzurri, trattare il prolungamento del contratto di Conte che dipenderà molto dalle possibilità della proprietà. Dal punto di vista tecnico c'è molta soddisfazione per l'operato di Conte.