Inter, Conte pensa già al Verona: "In un allenamento dobbiamo prepararci"

Dopo essersi aggiudicato i tre punti casalinghi conquistati a scapito del modesto Spezia di Vincenzo Italiano, Antonio Conte è già concentrato sulla trasferta di Verona in programma il prossimo 23 dicembre.

"Dobbiamo stringere i denti e recuperare in fretta. In un solo allenamento dobbiamo preparare il match contro il Verona per poi arrivare a Natale e recuperare. I ragazzi sanno benissimo che se non mettiamo ferocia diventiamo una squadra normale".

Sono state queste le dichiarazioni del tecnico originario di Lecce in esclusiva per Inter TV. Come fatto notare da Conte, di tempo per preparare la sfida contro gli scaligeri ce n'è davvero poco. Pertanto, mantenere alto il livello di concentrazione anche in allenamento può rivelarsi decisivo.