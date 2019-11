Inter, Conte parla in conferenza stampa dei giovani e degli infortunati

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-match contro il Verona, si è espresso sulla condizione degli infortunati e sulle possibili soluzioni in casa. Le sue parole.



Sulle soluzioni: "L'alternativa è portare qualche primavera in rosa come Fonseca e Vergani. Non ci sono molte alternative. In Esposito ho grande fiducia, cercheremo di sopperire a questo periodo che ci priva di molte alternative".



Sugli infortunati: "Danilo si sta allenando con noi da una settimana. Sente ancora fastidio al dito, vedremo quanto riuscirà a sopportare il dolore. Parliamo di un giocatore di incredibile generosità. Ora comunque arriva la sosta. Sensi invece fatica a recuperare dal problema all'adduttore. Ho cercato di gestirlo al meglio, vedremo domani. Dovremo per adesso morderci la lingua, essere freddi".