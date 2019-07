Inter, Conte parla di due leggende nerazzurre come Ronaldo e Matthaus

Con la maglia dell'Inter sono riusciti a conquistare il premio individuale più ambito da qualsiasi calciatore: il Pallone d'Oro. Un fattore che ha reso orgogliosi i milioni di tifosi interisti che con loro in campo sognavano in grande.

Oggi, a parlare di Lothar Matthaus e Luiz Nazàrio de Lima - meglio conosciuto semplicemente come il Ronaldo Il Fenomeno - ci ha pensato il tecnico interista Antonio Conte. Queste le parole del tecnico originario di Lecce su chi sceglierebbe tra i due ai microfoni della redazione cinese PPTV:

"Due giocatori top, importanti per l'Inter. Per lo spirito dico Matthaus, per i gol e l'efficacia Ronaldo era veramente un fenomeno".