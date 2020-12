Inter, Conte nuovamente al bivio: lascia o raddoppia?

La posizione di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra non sarebbe salda. Non sarebbe in discussione la fiducia della società, più volte ribadita da sia da Beppe Marotta che Zhang. Le dichiarazioni di Conte nel corso dell’ultima conferenza stampa sono apparse piuttosto enigmatiche. Novità potrebbero palesarsi già all’indomani della difficile trasferta di Verona:

“La mia valutazione non credo sia importante, tra virgolette. È importante la valutazione che deve fare il club in questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Sicuramente ci riaggiorneremo dopo Verona, considerate anche le decisioni prese nel meeting di agosto. E' giusto rivedersi e capire che soluzioni dobbiamo affrontare e se vogliamo affrontarle".

Parole che non possono non alimentare voci di una eventuale separazione consensuale. Un’ipotesi che potrebbe anche materializzarsi a stretto giro di posta. La società incontrerà il tecnico per fare un bilancio di questa prima parte di stagione e provare a dirimere dubbi ed intricate situazioni interne. Conte percepisce uno stipendio piuttosto corposo - allenatore più pagato della serie A - ed appare complesso ed articolato un suo addio imminente. Qualora il meeting con il club dovesse condurre a idee differenti, l’ipotesi di una separazione non potrebbe essere esclusa a priori. Resta sullo sfondo Massimiliano Allegri, già in estate in cima ai desideri di Marotta per sostituire lo stesso Conte. Repetita iuvant?