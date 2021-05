Inter, Conte non si ferma: contro la Juve c'è un tabù da sfatare

Domani sera alle 18 andrà in scena all'Allianz Stadium il derby d'Italia tra Juventus e Inter. I bianconeri cercheranno ad ogni costo di vincere per mantenere accesa la speranza di centrare il quarto posto mentre i nerazzurri non saranno da meno per appagare la loro sete di vittoria.

Inoltre gli uomini di Conte vorranno sfatare un tabù che ha vita da troppo tempo: ritornare a vincere sia andata che ritorno contro la Juventus in campionato. La Beneamata infatti non vince entrambe le sfide di campionato contro la Vecchia Signora da ben 17 anni, ovvero dalla stagione 2003/04.

Quell'anno l'Inter vinse prima al 'Delle Alpi' il 29 Novembre 2003 per 1-3 ( Cruz 12' e 69', Oba Oba Martins 75' per i nerazzurri; Montero 89' per i bianconeri). Alla sfida di ritorno, giocata a San Siro il 4 Aprile 2004, gli uomini di Zaccheroni ebbero la meglio ancora una volta, battendo la Juventus per 3-2 (Oba Oba Martins 6', Vieri 45' (rig.), Stankovic 47' per i nerazzurri; Cristian Gonzàlez 25' (aut.), Di Vaio 90' per i bianconeri).

Eccoci qua, a 17 anni da quei due meravigliosi incontri, l'Inter, dopo aver anche spodestato il longevo dominio bianconero durato 9 anni, avrà l'opportunità di interrompere questa tiritera andata avanti fin troppo a lungo, .